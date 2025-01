Calolzio: causa pioggia annullato il corteo dei Magi di oggi

La manifestazione si terrà comunque alle ore 15 all’interno della chiesa arcipresbiterale di San Martino Vescovo

CALOLZIOCORTE – La pioggia che sta colpendo il nord Italia ha portato a una decisione sofferta ma necessaria: il Corteo dei Magi, che da anni anima le strade di Calolziocorte il 6 gennaio, non potrà svolgersi all’aperto. La manifestazione, giunta alla sua 26^ edizione, si terrà comunque alle ore 15 all’interno della chiesa arcipresbiterale di San Martino Vescovo.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità, organizzato dall’Unità pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala, in collaborazione con la Pro Loco di Calolziocorte e il sostegno dell’assessorato agli Eventi e Associazioni. La decisione di spostare l’evento al coperto è stata presa per tutelare sia i figuranti, oltre 300 volontari in abiti d’epoca, sia i preziosi costumi che ogni anno caratterizzano questa rappresentazione unica.

Il programma originario prevedeva il ritrovo presso Villa de Ponti e una sfilata per le vie del centro fino alla chiesa, dove avrebbe avuto luogo la scena finale del presepe vivente.

Nonostante l’impossibilità di svolgere il corteo all’aperto, gli organizzatori assicurano che l’atmosfera suggestiva dell’evento rimarrà intatta. I figuranti si ritroveranno in chiesa, portando avanti lo spirito della manifestazione che ogni anno incanta grandi e piccini.

Calolziocorte si prepara dunque a vivere questa importante tradizione in una forma diversa, ma con lo stesso entusiasmo di sempre, un momento di unione e condivisione che rimane il cuore pulsante delle celebrazioni dell’Epifania in città.