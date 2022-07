Una nuova aggressione in piazza Diaz a colpi di bottiglie

Ferito un 30enne, soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale

LECCO – Ancora violenza, ancora una volta in piazza Diaz: questa notte, poco prima dell’una e trenta, soccorsi e forze dell’ordine sono dovuti intervenire dopo quello che sembra esser stato un nuovo episodio di rissa tra più soggetti.

Uno dei coinvolti, un 30enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo da un’ambulanza della Croce San Nicolò per le ferite riportate. Per terra restano colli di bottiglia rotti e tracce di sangue sul porfido, a testimoniare la brutalità dell’accaduto, l’ennesimo dopo i fatti delle scorse settimane.

Solo due giovedì fa, nel pieno della serata di shopping estivo, la stessa piazza aveva fatto da ‘campo di battaglia’ nello scontro tra due fazioni rivali (vedi articolo) che erano arrivate addirittura a lanciarsi i sanpietrini rubati alla pavimentazione, rischiando di colpire passanti e auto in transito.

Proprio quei fatti avevano spinto l’amministrazione comunale a chiedere alla Prefettura maggiori controlli e così, in coordinamento con la Questura, erano state rafforzate le misure di sicurezza, con presidi di agenti fissi in piazza e pattugliamenti (vedi articolo) per cercare di mettere fine agli episodi di violenza che sembrano essere legati ad un giro di spaccio che avrebbe messo piede nella zona tra stazione, piazzale e via Volta.

Giusto domani, in Prefettura, è previsto un incontro del Comitato dell’Ordine e la Sicurezza sulla situazione del centro Lecco.