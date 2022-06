Ancora botte in piazza della stazione a Lecco, vengono lanciati anche dei sanpietrini

Forze dell’ordine e soccorsi chiamati a intervenire. Spavento tra i passanti. Soccorso uno dei coinvolti

LECCO – Sono di nuovo i dintorni della stazione di Lecco a fare da sfondo all’ennesimo episodio di violenza in città: una rissa, secondo le prime informazioni, quella che avrebbe coinvolto più soggetti poco dopo le 21.30 di giovedì sera.

Secondo testimonianze raccolte sul posto, la situazione sarebbe degenerata al punto che i contendenti si sarebbero bersagliati con blocchi di porfido sottratti alla pavimentazione di piazza Diaz e lanciati contro gli avversari, col rischio di colpire passanti e auto in transito. Non poco, proprio per questo, è stato lo spavento e la preoccupazione di chi assisteva alla scena.

Sul posto si sono mobilitati sia i Carabinieri che la Polizia insieme all’ambulanza della Croce Rossa il cui personale ha prestato aiuto ad uno dei coinvolti, per il quale non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. Le forze dell’ordine si stanno occupandosi di chiarire l’accaduto e le responsabilità.

Il fatto giunge a pochi giorni dal ferimento di un 29enne, colpito da una bottigliata in via Volta, non lontano dalla stazione (vedi articolo). Proprio oggi, invece, era stata diffusa la notizia dell’arresto di una 34enne per aver malmenato una ragazza al binario, nel tentativo di toglierle di mano il telefonino (vedi qui).

Gli episodi continuano a sommarsi ormai, così come cresce il disagio di residenti e commercianti stanchi di una situazione che evidentemente necessita di interventi forti.