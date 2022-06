Lecco: aggressione in pieno centro, ferito un 29enne

Ennesimo episodio di violenza in centro città

LECCO – Aggressione in pieno centro a Lecco nel tardo pomeriggio di oggi, nella quale un giovane di 29 anni è stato ferito con un oggetto tagliente, probabilmente una bottiglia rotta, finendo all’ospedale in codice giallo.

Il tutto si è svolto alle 18 circa in via Volta, all’incrocio con piazza Diaz, nei pressi della Stazione di Lecco e del Municipio. Un diverbio fra due, forse più giovani, è sfociato in una rissa terminata con il ferimento di uno dei “contendenti”. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno determinato l’aggressione e quindi il ferimento.

Sul posto sono arrivate tre auto della Polizia di Stato, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

Un episodio che si aggiunge ad altri simili, in una Lecco che fatica ad arginare queste “scintille” di violenza con i lecchesi impotenti d’innanzi ad episodi rissosi ormai sempre più frequenti.

E’ un dato di fatto che la gente inizia a manifestare da un lato un certo timore dall’altro un’insofferenza verso situazioni di violenza che sono quasi all’ordine del giorno e si focalizzano in quelle che possiamo definire le “zone calde” della città, ben note a tutti.