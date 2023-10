Arrestato dai Carabinieri a Cremeno il “frontaliere” delle rapine in banca

Nel 2018 il 45enne italiano aveva commesso una serie di rapine in Svizzera

Nello stesso anno era stato arrestato dai Carabinieri di Introbio per spaccio di sostanze stupefacenti

CREMENO – Doveva scontare oltre un anno di pena residua comminatagli dall’autorità giudiziaria svizzera per una serie di rapine commesse nel 2018 ai danni di istituti di credito del cantone Argovia per le quali V.G., 45enne italiano, aveva già scontato nel paese estero tre anni di carcere.

L’uomo, che nello stesso anno era stato arrestato dai Carabinieri di Introbio per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 15 grammi di Cocaina nonché di materiale per il confezionamento, è stato rintracciato dagli stessi militari dell’Arma che gli hanno notificato l’ordine di esecuzione di carcerazione a seguito di riconoscimento di sentenza straniera, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura generale della repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Lecco dove sconterà il residuo della pena.