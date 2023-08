Auto in una scarpata a Casargo, intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente intorno alle 23 di giovedì in via Monte Muggio

Illesi due ragazzi che erano all’interno dell’abitacolo

CASARGO – Una autopompa dal Distaccamento Volontario di Bellano dei Vigili del Fuoco è stata inviata a Casargo intorno alle ore 23 di ieri, giovedì 10 agosto. Un’auto è finita in una scarpata mentre stava percorrendo via Monte Muggio, la strada che da Casargo sale all’Alpe Giumello, ma fortunatamente i due ragazzi presenti nell’abitacolo sono usciti illesi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura finita fuori strada.

Soltanto lunedì scorso un episodio simile ma dall’esito tragico era avvenuto a Premana con una jeep finita in un dirupo mentre stava percorrendo la strada agrosilvopastorale che da Premana sale ai Forni. In quel caso aveva perso la vita un 79enne di Costa Masnaga.