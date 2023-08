Cade dal Cinquantenario in Grigna, grave scalatrice

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 18.30

PIANI RESINELLI – Dopo l’incidente avvenuto poco prima delle 16 ai Piani di Bobbio, momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, al Torrione Cinquantenario in Grignetta, dove una scalatrice, per cause ancora da accertare, è caduta mentre era impegnata lungo una via di arrampicata con un compagno di codata.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio, mentre i tecnici della stazione di Lecco del Soccorso Alpino si sono resi disponibili con una squadra (composta da 7 persone) qualora fosse stato necessario un supporto anche via terra.

L’intervento è stato concluso dall’elisoccorso, con la donna caduta per parecchi metri trasportata in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale San Gerardo di Monza. Illesa l’altra persona che era con lei.

Visto il grande afflusso di persone in montagna in questo periodo, anche per le particolari condizioni climatiche con temperature alte, il Soccorso alpino ha ravvisato la necessità di dislocare diverse squadre in posizioni avanzate, nel territorio di propria competenza, per essere immediatamente pronte a partire in caso di necessità.