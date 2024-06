Calolzio. Malore al volante, anziano va a sbattere in via Bergamo

Un uomo di 86 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco

L’incidente è avvenuto in via Bergamo, a Sala, poco prima delle 13 di oggi, venerdì

CALOLZIOCORTE – Incidente in via Bergamo a Calolziocorte poco prima delle ore 13 di oggi, venerdì 28 agosto. Un uomo di 86 anni ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è andato a sbattere. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale di Lecco. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.