Carabinieri. Blitz antidroga nei boschi tra Molteno e Colle Brianza

Servizio di contrasto allo spaccio stupefacenti

Sequestrati 40 grammi di cocaina, 220 di hashish e 160 di eroina

MOLTENO/COLLE BRIANZA – Continua l’opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con mirati servizi di osservazione e controllo delle aree boschive della provincia ritenute di maggiore interesse.

Nel weekend scorso i carabinieri delle Stazioni di Costa Masnaga e di Oggiono, nel corso di due distinte attività di controllo del territorio, hanno proceduto al sequestro complessivo di 40 grammi di cocaina, 220 di hashish e 160 di eroina.

I miliari del Comando di Costa Managa nella mattinata di sabato, transitando in via Poscatello a Molteno, hanno notato una persona all’interno di area boschiva che, per sfuggire al controllo, è scappato abbandonando sul posto due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 160 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Nel pomeriggio, nell’area boschiva accanto alla provinciale 58 di Colle Brianza, due persone sono scappate tra gli alberi abbandonato 3 involucri contenenti rispettivamente 160 grammi di eroina, 39 grammi di cocaina e 60 di hashish. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale.