Dopo il sopralluogo, riaperta al transito la Sp72 tra Varenna e Lierna

Con il bel tempo i tecnici hanno potuto verificare le condizioni del fronte della frana

Situazione sotto controllo, provinciale riaperta dalle 10.30

VARENNA – E’ stata ripristinata intorno alle 10.30 circa la viabilità lungo la Sp72 tra Lierna e Varenna, interdetta nella giornata di ieri a causa di una frana che si è staccata dal versante roccioso sopra la carreggiata, poco prima della frazione di Fiumelatte.

Sulla strada è piombato un masso di circa 30-40 kg, come fatto sapere dal vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “A causa del maltempo e del terreno scivoloso nella giornata di domenica non è stato possibile fare le verifiche necessarie sul fronte franoso per capirne l’entità, quindi è stato deciso di chiudere la strada pre precauzione – ha spiegato – stamattina con il bel tempo si sono svolti i sopralluoghi in parete che hanno consentito di appurare le condizioni di sicurezza per riaprire la provinciale. Per fortuna si è trattato di un distacco di lieve entità”.

Un anno fa circa, più o meno nello stesso punto, uno smottamento era caduto sopra la galleria prima di Fiumelatte facendone crollare la volta: “L’attenzione è alta – ha detto Micheli – come Provincia stiamo intervenendo attraverso il monitoraggio ed interventi di messa in sicurezza delle situazioni più a rischio”.