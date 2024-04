Frana tra Lierna e Varenna, la SP72 resta chiusa. In corso le verifiche

Lo smottamento si è verificato domenica mattina all’altezza della galleria prima della frazione di Fiumelatte

Resta chiusa la Provinciale, in corso i sopralluoghi in parete per capire l’entità del distacco e valutarne la pericolosità

VARENNA – Resta chiusa la Sp72 tra Lierna e Varenna interessata nella mattinata di ieri, domenica 28 aprile, da uno smottamento.

Il movimento franoso ha causato il distacco di diverso materiale da un costone roccioso finendo sulla carreggiata. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza e in posto si erano subito portati i soccorritori e i tecnici per valutare l’entità dello smottamento, avvenuto all’incirca all’altezza della frana che lo scorso maggio era caduta sopra la galleria prima della frazione di Fiumelatte, facendone crollare la volta.

Anche questa mattina sono in corso i sopralluoghi in parete per verificarne le condizioni e pianificare le azioni necessarie al ripristino della viabilità. Intanto, la strada resta chiusa. “Siamo in attesa di notizie dalla Provincia – il commento del sindaco di Lierna Silvano Stefanoni – naturalmente l’auspicio è che la provinciale possa venire riaperta al più presto”.