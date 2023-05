Crollata, causa frana, la volta di una galleria lungo la SP72 a Fiumelatte a Varenna – GLI AGGIORNAMENTI

Una grossa frana la causa del crollo della volta della galleria tra Lierna e Varenna

Chiusa la strada nel tratto interessato dal crollo, interrotta anche la circolazione dei treni. Verifiche in corso

VARENNA – Si è sfiorata la tragedia questa mattina nel comune di Varenna in prossimità della frazione Fiumelatte a causa del crollo di una parte della volta di una galleria situata lungo la SP72, causata da una grossa frana che si è staccata dal versante montuoso. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Non ci sono ne persone ne mezzi coinvolti.

La frana si è registrata nella mattinata di oggi ed è scesa sopra la galleria posta poco prima della frazione Fiumelatte di Varenna (in direzione Nord, provenendo da Lecco in direzione Varenna), aprendo una voragine sulla volta che non ha retto, facendo crollare sulla carreggiata sassi e pezzi di cemento.

AGGIORNAMENTO DELLE 18

Ultimo aggiornamento di giornata per quanto concerne questo articolo, ulteriori notizie saranno pubblicate in altri servizi. Le ultime informazioni confermano le preoccupazioni già emerse nelle scorse ore: si prospettano tempi lunghi per la riapertura, non solo della strada ma anche della galleria ferroviaria.

E’ quanto emerso durante il vertice in prefettura che si è svolto nel pomeriggio odierno, alla presenza dei rappresentanti degli enti locali. Da quel che si apprende serviranno ulteriori controlli per verificare i danni riportati dalle gallerie, prima ancora sarà necessario ripulire il materiale franato dalla montagna e finito sul tetto del tunnel stradale e ferroviario.

Sopralluoghi saranno effettuati ancora domani e nei giorni a seguire affinché, entro lunedì in giornata si presume, possa essere definito un quadro completo della situazione e degli interventi necessari.

AGGIORNAMENTO ORE 16

“Si invitano i Clienti a mettersi viaggio solo per estrema necessità”. Lo dice Trenord nel messaggio con cui avvisa i viaggiatori della situazione della linea ferroviaria, attualmente interrotta a causa della frana caduta a Fiumelatte di Varena.

“I treni per la Valtellina viaggiano solo tra Milano Centrale e Lecco, non proseguono oltre – spiegano dalla società di trasporti – I treni locali da Lecco arrivano a Lierna, non proseguono oltre. Siamo in attesa di poter disporre di autobus sostitutivi che l’azienda sta reperendo sul territorio, Considerata l’emergenza questo servizio, al momento, non è garantiti”.

Attualmente, fanno sapere da Trenord, sono due gli autobus che stanno effettuando servizio spola nelle tratte LECCO-BELLANO, BELLANO-VARENNA, VARENNA-BELLANO e BELLANO-LECCO.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00

Previsto nel pomeriggio un incontro in Prefettura con gli amministratori locali per la gestione della viabilità dopo la frana crollata questa mattina tra Lierna e Varenna.

“Capiremo come muoverci dopo la riunione – spiega Mauro Manzoni, sindaco di Varenna -. Al momento la situazione è sotto monitoraggio, il traffico è regolare e non ci sono problematiche evidenti, per lo meno nel Comune di Varenna. Anche sulla SS36 sono stati predisposti pannelli per invitare i veicoli in transito a non imboccare la litoranea”. L’articolo a questo link.

Anche la Regione monitora la situazione, interessati gli uffici di Protezione Civile dell’assessore Romano La Russa: “La protezione civile regionale e i volontari sono pronti per raggiungere il luogo in caso di necessità. Stiamo comunque monitorando costantemente la situazione con la sala operativa regionale” ha spiegato in una nota l’assessore.

“Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni. Ringrazio la Provincia di Lecco, i sindaci, gli amministratori locali, per il pronto intervento e le verifiche necessarie ad accertare cosa sia successo – scrive Giacomo Zamperini, consigliere provinciale – Mi chiedo se, anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026, non sia opportuno fare un censimento sullo stato di salute delle infrastrutture viabilistiche del nostro territorio. Investimenti importanti saranno fatti da ANAS per stabilizzare la galleria ‘Monte Piazzo’, ma sulla SS36 si devono fare ancora interventi migliorativi…”

Per il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli del PD “quello che è successo oggi sulla strada 72 a Varenna, a solo un mese dall’ultima frana crollata a Ballabio sulla statale 36, è l’ennesima dimostrazione del fatto che anche nei nostri territori urgono interventi massicci di manutenzione straordinaria e di contrasto al dissesto idrogeologico che devono diventare una priorità in tutta la Lombardia”.

Per quanto riguarda i treni, la circolazione resta interrotta. Previsto un autobus che effettua servizio spola nelle tratte LECCO-BELLANO, BELLANO-VARENNA, VARENNA-BELLANO e BELLANO-LECCO.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00

Nel video le immagini riprese dai Vigili del Fuoco dentro la galleria investita dalla frana e dall’elicottero ‘Drago’ dei pompieri che ha sorvolato l’area, immortalando l’impressionante fronte franoso.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00



L’intervista a Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco con delega alla Viabilità giunto sul posto subito dopo l’evento calamitoso.

“La galleria ha di fatto tenuto, facendo scivolare buona parte della frana nel lago, mentre una parte del materiale è rimasto sopra la galleria. L’impatto violento con il manufatto ha creato una voragine sulla volta, facendo cadere del materiale sulla carreggiata”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45

Si stimano siano franati circa 500 metri cubi di di materiale tra roccia e fango.

Sul posto stanno proseguendo le operazioni di monitoraggio. L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato la zona con il geologo per verificare dall’alto la situazione. Sul posto anche il procuratore capo Ezio Domenico Basso.

TRENI – Resta bloccata la tratta Milano – Tirano dove si registrano ritardi e cancellazioni.

VIABILITA’ – Lievi ripercussioni sul traffico lungo la SP72. La strada è interdetta per chi viaggia verso nord dopo il centro abitato di Lierna con un presidio della Polizia Locale.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00

Bloccati anche i treni. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con il supporto delle squadre SAF (speleo alpino fluviali) per le verifiche della zona impervia sa dove si sarebbe staccata la frana facendo crollare una parte della volta della galleria.

In arrivo anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per un sorvolo dall’alto.

La strada è stata completamente chiusa nel tratto interessato, presenti anche Polizia, Carabinieri e personale RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Sul posto anche la Provincia di Lecco, ente proprietario della SP72, con il consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli. Operazioni in corso.