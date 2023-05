Frana a Varenna, vertice in Prefettura per la viabilità

Traffico (per ora) sotto controllo nei Comuni sul lago

Non si evidenziano al momento grossi disagi sul litorale, né sugli svincoli di Mandello e Bellano. Preoccupa il blocco della ferrovia

VARENNA – Dopo il primo iniziale spavento che la frana piombata sulla Galleria Fiumelatte a Varenna ha provocato, per fortuna senza conseguenze su persone e veicoli, l’attenzione, in attesa di novità dal fronte franoso, si sta spostando sulla questione viabilità. Se ne parlerà questo pomeriggio, venerdì, in Prefettura, dove è stata indetta una riunione per fare il punto della situazione.

Una tematica, quella viabilistica, che inevitabilmente coinvolge buona parte dei Comuni sul lago, tutti attraversati dalla Sp72, arteria colpita dallo smottamento, insieme all’adiacente ferrovia. Percorso molto frequentato e importante per il territorio, come sottolineato da Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, arrivato sul posto dopo l’evento calamitoso.

Non si sa ancora per quanto chiuderà la provinciale, anche se l’episodio verificatosi questa mattina intorno alle 11 non lascia presagire tempistiche celeri, come lo stesso sindaco di Varenna, comune in primo luogo coinvolto essendo Fiumelatte una frazione dell’ente, lascia intendere. “Non sappiamo ancora quali saranno i tempi di chiusura del tratto interessato, anche se si prospettano lunghi”, commenta il primo cittadino Mauro Manzoni.

“Capiremo come muoverci dopo la riunione – continua Manzoni -. Al momento la situazione è sotto monitoraggio, il traffico è regolare e non ci sono problematiche evidenti, per lo meno nel Comune di Varenna. Anche sulla SS36 sono stati predisposti pannelli per invitare i veicoli in transito a non imboccare la litoranea”.

Nella vicina Perledo registrato qualche disagio, ma niente di allarmante, e la circolazione dei pullman proseguirà regolarmente, trovandosi il comune servito dalla linea Bellano-Esino, non intaccata dal distacco franoso.

Osservati speciali invece i paesi con svincoli, Mandello e Bellano, luoghi dove nei prossimi ore e giorni potrebbero riversarsi i veicoli intenzionati a raggiungere la Valtellina o Lecco (nel caso di Bellano) passando dalla SS36, unica strada completamente agibile. Le immissioni potrebbero rivelarsi cruciali anche nel far defluire il traffico nel caso in cui la situazione dovesse precipitare e diventare insostenibile.

“Sullo svincolo, e in generale a Mandello, al momento è tutto tranquillo – racconta il sindaco Riccardo Fasoli – nostra grossa problematica è la circolazione ferroviaria: mentre parliamo ci sono tanti studenti bloccati a Lecco che non possono raggiungere il paese. Lo svincolo invece accorre in aiuto dei pendolari in auto che hanno bisogno di spostarsi verso nord, e anche chi arriva dalla Valtellina può raggiungere Mandello passando dalla super. Unico lato positivo, dal punto di vista degli studenti, è che siamo vicini al week-end, ma i problemi sulla ferrovia continueranno anche dopo. Senza siamo un po’ tagliati fuori, ci auguriamo che almeno questa tratta possa essere riaperta nel breve periodo. Ricordiamo che è regolarmente in funzione e fruibile anche la Navigazione“.

Messo in funzione intanto da Trenord un servizio ferroviario straordinario percorrente la tratta Lecco-Lierna e Lierna-Lecco. Tutti i dettagli e le informazioni sul sito di Trenord.