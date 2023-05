Frana e treni, ci si prepara ad un lunedì ‘nero’. Vertice in prefettura

Resta interrotta la linea ferroviaria tra Lecco e la Valtellina: autobus sostitutivi ma anche battelli

In Prefettura riunione per pianificare soluzioni per studenti e pendolari

LECCO – Resta interrotta la linea ferroviaria tra Lecco e la Valtellina dopo la frana caduta venerdì mattina al confine tra Lierna e Fiumelatte di Varenna (vedi articolo): anche oggi – domenica – sarà attuato il piano previsto da Trenord, con bus sostitutivi sulla linea per spostarsi tra Lecco, l’Alto Lago e la provincia di Sondrio.

I disagi più grossi sono previsti però con l’inizio dalla settimana, con la ripresa di scuola e lavoro. Su questo si sono concentrate le riunioni in Prefettura sabato, con gli esponenti delle istituzioni locali e gli enti preposti ai trasporti pubblici:

“E’ ragionevole ipotizzare maggiori criticità a partire dalla giornata di lunedì, a causa degli spostamenti degli studenti e dei lavoratori pendolari – spiegano dalla Prefettura e su suggerimento del prefetto Sergio Pomponio – è stata messa a punto un’ adeguata programmazione da parte di Trenord con il supporto dei gestori del trasporto su gomma, onde garantire un’efficace risposta di sistema”.

“Il piano esigenziale, che Trenord sta mettendo a punto – fanno sapere dalla Prefettura – tiene conto dei volumi di traffico abitualmente registrati nel corso della settimana ed, analiticamente condotto sulla base dei dati esperienziali, rivela dei picchi nella fascia oraria tra le 6 e le 7.15 del mattino- in direzione Tirano-Lecco- ed in quella tra le 18 e le 20 del pomeriggio, in direzione opposta. All’interruzione della linea ferroviaria si ovvierà, pertanto, con un articolato sistema di corse sostitutive mediante autobus”.

Riguardo agli accertamenti sulle condizioni del versante franoso, nella giornata di lunedì è programmato, tempo permettendo, un sopralluogo congiunto di provincia, RFI e Regione Lombardia.

Come spostarsi con treni e bus

DIRETTRICE SUD COLICO-LECCO. I viaggiatori in direzione Milano da nord, potranno scendere a Colico proseguendo il viaggio per Lecco in autobus sulla SS 36 (linea sostitutiva 1). I viaggiatori diretti a Dorio, Dervio, Bellano potranno restare a bordo del treno sino alla stazione di Bellano. Presso quest’ultima sarà presente, poi, un servizio sostitutivo che garantirà la prosecuzione fino a Varenna (linea sostitutiva 2).

DIRETTRICE NORD MILANO-LECCO-LIERNA. I viaggiatori in direzione Colico/Sondrio troveranno, presso la stazione di Lecco, gli autobus sostituitivi verso Colico (linea sostitutiva 1). I viaggiatori diretti a Mandello/Lierna potranno proseguire ordinariamente sul treno.

Poiché il dettaglio dei treni assicurati e delle corse sostitutive, per numero ed orari è in definizione, Trenord pubblicherà, al più tardi nella mattinata di oggi, domenica, sul proprio sito istituzionale e presso i punti di vendita dei biglietti e le stazioni, tutti i necessari aggiornamenti, che saranno contestualmente diramati ai comuni ed alle componenti del sistema di protezione civile.

Gli orari delle corse

Trasporti anche in battello

Ad ulteriore supporto, con la disponibilità dell’Autorità di Bacino del Lario, sarà messo a disposizione un servizio dedicato con un battello assicurerà la tratta Bellano-Varenna-Lierna con almeno otto corse giornaliere. I viaggiatori in possesso di biglietto Trenord non avranno necessità di altro titolo di viaggio.