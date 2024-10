Frana in Pian Sciresa: ordinanza revocata, le famiglie evacuate potranno tornare a casa

I tecnici confermano l’assenza di rischi, ma l’attenzione resta alta

Dopo 20 giorni i residenti potranno fare rientro anche se attualmente in due appartamenti su tre manca l’acqua per problemi alle tubature

MALGRATE – Potranno fare rientro a casa le tre famiglie di via Pian Sciresa evacuate 20 giorni fa a causa di uno smottamento che ha eroso parte del giardino all’interno della proprietà (leggi qui).

Oggi, martedì, il sindaco Michele Peccati ha firmato per la revoca dell’ordinanza emessa per motivi di sicurezza a seguito dell’evento franoso. Il via libera, come spiegato dall’assessore Francantonio Corti, arriva dopo la consegna della relazione per la valutazione dell’assenza di rischi.

I residenti potranno dunque fare rientro nelle proprie abitazioni anche se, come appreso, due su tre appartamenti della casa (il civico 9 di via Pian Sciresa) sarebbero senz’acqua, a causa di problemi alle tubazioni causati dallo smottamento. I tecnici stanno lavorando, la situazione dovrebbe risolversi nel giro di qualche giorno.

“Continueremo a monitorare la situazione di sicurezza – ha fatto sapere l’assessore Corti – l’attenzione resta alta, siamo comunque contenti di poter consentire il rientro alle famiglie evacuate”.