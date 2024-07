La Valletta, controlli serali della Polizia locale: minorenne trovato con hashish

I pattugliamenti della Polizia locale continueranno per tutta l’estate

Sono state elevate anche le prime multe a seguito dell’attività svolta con le fototrappole

LA VALLETTA BRIANZA – Una serie di pattugliamenti serali per controllare il territorio con particolar riferimento ai gruppetti di giovani che si ritrovano a giocare in strada, spesso fino a tarda notte, arrecando, con schiamazzi e rumori molesti, fastidio alla quiete pubblica. E’ quanto ha predisposto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Panzeri grazie alla collaborazione degli agenti della Polizia locale.

Tre le aree attenzionate con maggior solerzia, ovvero quelle come via Brusadelli, via Brianza e Villa Sacro Cuore, da dove sono giunte anche le maggiori segnalazioni e preoccupazioni da parte dei cittadini per i rumori provocati fino a tarda notte, i rifiuti del cibo e delle bevande abbandonati in giro e la maleducazione riscontrata in questi giovanissimi.

Settimana scorsa, l’attività di pattugliamento svolta in maniera mirata dopo una serie di sopralluoghi e controlli, si è conclusa con la segnalazione in Prefettura di un minorenne trovato con 6 grammi di hashish nelle tasche. Così come previsto dalle normative in vigore, il ragazzo si è visto comminare una sanzione amministrativa con segnalazione così come previsto dall’articolo 75 del Dpr 309/90.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di continuare, sempre grazie ai servizi straordinari degli agenti della Polizia locale, con i controlli anche nelle prossime settimane in modo da evitare il propagarsi di questo fenomeno, troncando sul nascere comportamenti scorretti, incivili e irrispettosi verso la comunità di residenza da parte dei più giovani.

Sempre in quest’ottica vanno inquadrati anche i servizi effettuati con l’impiego delle fototrappole: anche in questo caso, l’amministrazione comunale ha raccolto i primi frutti con alcune multe elevate nei confronti di chi, in barba a qualsiasi elementi di buon senso e rispetto dell’ambiente, è stato beccato mentre abbandonava dei rifiuti per strada, senza avvalersi della raccolta porta a porta o degli appositi centri di raccolta.