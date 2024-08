Abbandono di rifiuti nel parchetto di via Seminario, residenti esasperati

Non è la prima volta che accade: “Non sappiamo più cosa fare”

Dopo l’ennesimo episodio la segnalazione dei residenti del rione di Castello

LECCO – “Non sappiamo più cosa fare”, è questo il laconico commento dei residenti di via Seminario, nel rione di Castello, dopo l’ennesimo caso di abbandono di rifiuti nel parchetto avvenuto nelle scorse ore. La cosa è stata segnalata a chi di dovere ma, a quanto pare, i maleducati continuano nella loro opera con i sacchi pieni di rifiuti che vengono lasciati accanto a un cestino. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, anzi, in città spesso i cestini vengono utilizzati per i rifiuti domestici nonostante il sistema di raccolta porta a porta…