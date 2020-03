Borrelli (Protezione civile): “Autocertificazione anche per chi esce a piedi”

ROMA – “Anche chi esce a piedi deve portare con sé l’autocertificazione”. A precisarlo è stato oggi il capo della protezione civile Angelo Borrelli durante la consueta conferenza stampa. Borrelli ha precisato l’importanza di attenersi a comportamenti responsabili, attenendosi allo stresso indispensabile come uscire a far la spesa, andare in farmacia e poi rientrare a casa. Bisogna evitare gli assembramenti nei parchi e per strada. Tra le attività consentite, quella di portare a spasso il cane per il tempo strettamente necessario alle necessità dell’animale.

ECCO IL MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE