Coronavirus: un caso anche a Civate. Il sindaco: “Il contagio avvenuto altrove”

Nuovo caso di Coronavirus, questa volta a Civate

Ora in ospedale, negativi i familiari

CIVATE – Come fatto in mattinata dai colleghi sindaci di Olginate, Garlate, Vercurago e Olgiate, anche il primo cittadino di Civate, Angelo Isella, ha voluto informare personalmente la cittadinanza di un caso di Coronavirus in paese e rassicurarli.

“A Civate è stato riscontrato un caso di positività al test da Coronavirus, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario” spiega il primo cittadino precisando che “il contagio è avvenuto al di fuori del Comune di Civate e che la persona, risultata positiva al test, è curata e monitorata in una struttura ospedaliera fuori provincia e che è stata attivata la procedura per la prevenzione della diffusione del virus”.

Si tratterebbe di una persona residente in paese, lavoratore fuori provincia.

“ATS ha verificato i contatti diretti avuti dalla persona, in seguito ai quali fin da subito i familiari e i conoscenti sono stati istruiti con attenzione dal personale sanitario per prevenire il contagio – spiega il sindaco -Inoltre le autorità sanitarie sono in costante contatto con loro – che attualmente si trovano in isolamento domiciliare e che sono risultati negativi al test – per garantire sicurezza, informazione e assistenza”.

Isella spiega che “la situazione è sotto controllo, non ci sono motivi di allarme e per questo motivo invita la cittadinanza a proseguire con normalità le proprie attività seguendo con attenzione le già note indicazioni di prevenzione diffuse in questi giorni”.