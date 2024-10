Il Questore Stefania Marrazzo arriva in città: “Una grande responsabilità”

La dottoressa Marrazzo indossa la divisa dal 1993 e ha alle spalle una lunga carriera in diverse Questure d’Italia

“Massimo impegno per garantire risposte alle legittime richieste dei cittadini”

LECCO – “Un onore, ma anche una grande responsabilità, per poter garantire risposte immediate alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini”. La dottoressa Stefania Marrazzo, nuovo Questore di Lecco, ha così definito il suo incarico alla guida della Questura, iniziato proprio oggi. Marrazzo prende il posto di Ottavio Aragona, trasferito a Cremona.

“Sono in città da poche ore – ha detto questa mattina, giovedì, presentandosi ai giornalisti – ma da quel che ho potuto vedere e apprendere, Lecco è una città virtuosa, carica, ricca da un punto di vista imprenditoriale, culturale e paesaggistico”. Il Questore ha parlato dell’attrattività turistica del territorio: “Il turismo è un fattore positivo, ma dobbiamo individuare chi raggiunge il territorio con intenzioni poco nobili – ha detto, in riferimento ai brutti episodi avvenuti quest’estate in alcune zone della città ed anche sul lago, come a Mandello – per questo dico mai abbassare la guardia, anche se la situazione può sembrare serena”.

Prevenzione e cultura della legalità sono le parole d’ordine: “Fare prevenzione vuol dire anche rafforzare il controllo del territorio – ha detto il Questore – ho girato diverse questure in Italia e ogni territorio ha le proprie caratteristiche, determinate anche dalla sicurezza, che non va concepita come un concetto rigido ma che si adatta ad un determinato contesto, come un vestito su misura. In questo senso, mi piace definire gli uomini della Polizia di Stato come sarti che realizzano un abito su misura per il territorio in cui operano, e questo sarà il mio e nostro impegno anche a Lecco, in collaborazione con le altre forze dell’ordine e le istituzioni”.

“Nessun cittadino resterà senza risposte – ha proseguito il Questore – personalmente sono animata da una grande passione per questo lavoro, che non si fa per caso ma si sceglie. Io sono figlia d’arte e già sin da ragazzina volevo entrare in Polizia. Ho avuto tante diverse esperienze, tutte importanti, e sono felice di metterle a disposizione per questo nuovo incarico. Ringrazio in anticipo tutta la squadra che mi affiancherà in questo percorso, sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro”.

La dottoressa Stefania Marrazzo, 58 anni, originaria di Napoli, è laureata in Legge e indossa la divisa dal 1993. Il suo primo incarico è a Prato, dove è stata comandante dell’Immigrazione. Poi il trasferimento a Frosinone, dove è rimasta in servizio per oltre 15 anni, ricoprendo anche il ruolo di Capo di Gabinetto. Nel 2015 è approdata alla Questura di Catania dove ha diretto l’Anticrimine, poi, nel 2016, ad Ancona. Dal 2017 al 2021 ha lavorato a Milano come dirigente del Personale, poi in Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori com direttore della Divisione II e successivamente la Segreteria del Dipartimento Ufficio I Analisi. Il 1° luglio 2024 è stata promossa Dirigente Superiore, da oggi. 10 ottobre, è Questore di Lecco.