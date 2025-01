In tanti alla fiaccolata per Jennifer Alcani: “Vogliamo giustizia”

Il corteo è partito da Piazza Cermenati per arrivare a Germanedo, rione dove Jenny viveva insieme alla mamma

Tanti i presenti che hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia della giovanissima

LECCO – “Giustizia per Jenny”. Questo il messaggio lanciato dalla famiglia di Jennifer Alcani, la 13enne vittima del tragico incidente avvenuto lo scorso 10 gennaio sulla SP72 ad Abbadia Lariana, ricordata martedì sera con una fiaccolata per le vie della città, dal centro a Piazza V Alpino, nel rione di Germanedo, dove Jennifer viveva insieme alla madre Graziella.

Un’iniziativa lanciata proprio dalla famiglia di Jennifer, alla quale hanno partecipato decine e decine di persone, amici, familiari ma anche cittadini che hanno voluto esprimere vicinanza ai genitori della giovanissima, toccati da un lutto profondo.

ll corteo è partito poco dopo le 19 da Piazza Cermenati, guidato dalla mamma di Jenny, Graziella Danca, e dallo zio Elis Alcani, che hanno portato uno striscione con una bella foto della ragazzina. Presente anche il padre della vittima, Artur Alcani.

Il corteo, scortato dalle forze di polizia, ha attraversato la città passando da via Nava, via Parini, via Grassi, Largo Montenero, Corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Solferino, via Ponte Alimasco, Corso Promessi Sposi, via F. Filzi, via Tagliamento, via Magenta, per arrivare in Piazza V Alpini, vicino alla casa di Jennifer, luogo di ritrovo con i suoi amici, dove si è tenuto un momento commemorativo al termine del quale la madre ha ringraziato tutti i presenti per la loro vicinanza.

Un’iniziativa voluta per mantenere alta l’attenzione sul caso e chiedere giustizia per la morte della 13enne. Nei giorni scorsi la famiglia aveva sporto due querele nei confronti dei giovani che erano in auto con Jenny la sera del tragico incidente, un 22enne, indagato per omicidio stradale, e un 19enne.

