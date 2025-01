Abbadia. Grave incidente all’alba, coinvolti tre giovani

Soccorsi una ragazzina di 14 anni e due ragazzi di 19 e 22 anni

Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni

ABBADIA LARIANA – L’allarme è scattato intorno alle ore 5 di oggi, venerdì 10 gennaio, lungo la Strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, nei pressi dello svincolo con la Statale 36. Un’auto con a bordo tre giovani sarebbe uscita di strada per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso degli Alpini di Mandello e dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, insieme all’automedica da Lecco, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia. Coinvolti tre giovani: una ragazzina di 14 anni, un ragazzo di 19 anni e un ragazzo di 22 anni. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni (codice rosso), mentre gli altri non sarebbero in pericolo di vita (codice giallo).

Inevitabili i disagi alle circolazione stradale. Le lunghe code sulla strada provinciale in direzione Lecco hanno raggiunto l’abitato di Mandello. La situazione viabilistica è tornata alla normalità a partire dalle 7.30.