Incidente al Forcellino, soccorritori in azione per le ricerche

In azione i soccorritori

La persona coinvolta sarebbe un 33enne

LECCO/ABBADIA – Elisoccorso in azione nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in zona Valverde, sotto al Forcellino, per ricercare una persona che, stando a quanto appreso, avrebbe avuto un incidente, forse in parapendio.

Pochissime al momento le informazioni a disposizione: si tratterebbe di un 33enne, l’allarme è scattato in codice rosso. Le ricerche sono in corso.

In volo l’elicottero del 118, in posto, sopra la località Pradello, anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Aggiornamenti non appena possibile