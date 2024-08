Lecco in lutto: si è spenta Rosanna Selva della Ferramenta dell’Oro

I funerali domani, sabato 3 agosto, alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Maggianico

LECCO – Si è spenta all’età di 85 anni la signora Rosanna Selva, vedova Dell’Oro, fondatrice insieme al marito Emanuele dell’omonima ferramenta tutt’ora attiva in via Pergola a Lecco.

Nata in provincia di Cremona, Rosanna dopo essere convolata a nozze con Dell’Oro, aprì con lui il primo negozio di ferramenta in via Azzone Visconti. I coniugi Dell’Oro da subito seppero gestire al meglio l’attività, facendola crescere per poi trasferirsi in via Pergola arrivando poi all’apertura di quella che è ancor oggi la “Ferramenta Dell’Oro”, negozio che col tempo ha iniziato a commercializzare anche materiale per il fai-da-te, il giardinaggio e il bricolage.

Donna dedita al lavoro e sempre presente, la signora Rosanna lascia i figli Mariella con Marco, Alberto con Paola e Paolo con Elena, oltre ai tanti nipoti che le erano molto cari.

I funerali di Rosanna Selva verranno celebrati domani, sabato 3 agosto, alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Maggianico. La comunità si stringe attorno alla famiglia Dell’Oro in questo momento di grande dolore, ricordando Rosanna come una donna straordinaria che ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia imprenditoriale di Lecco.