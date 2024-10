Lutto nelle comunità di Rancio e Laorca per la morte di Ambrogina Meles

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta a Rancio di Lecco martedì 29 ottobre alle ore 14.30

LECCO – Ambrogina Meles, figura nota e stimata nei rioni di Rancio e Laorca, si è spenta improvvisamente all’età di 76 anni, lasciando un vuoto profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Dinamica, brillante e sempre attenta ai bisogni della comunità, Ambrogina era un punto di riferimento per molti. Fino a pochi giorni fa, infatti, faceva parte del consiglio del Circolo Pio X di Rancio, per il quale da anni era impegnata organizzando, tra l’altro, gite ed escursioni dedicate alla terza età: “In quel circolo ha messo anima e cuore”, fanno sapere. Mentre in passato è stata impagnata anche come volontaria all’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).

La notizia della sua scomparsa ha scosso i rioni, dove la sua presenza era sinonimo di calore e intraprendenza. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che ricordano con affetto il suo instancabile impegno. “Ci lascia una donna intraprendente, dinamica, appassionata, pratica e risoluta, ma ancor prima un’amica”, testimoniano coloro che l’hanno frequentata negli anni. Ambrogina non si limitava a partecipare, ma era un vero motore di iniziative culturali, capace di coinvolgere chiunque avesse il desiderio di condividere momenti di comunità e arricchimento reciproco.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 27 ottobre alle ore 16.00 presso la Casa Funeraria Galli. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta a Rancio di Lecco martedì 29 ottobre alle ore 14.30, con il successivo trasferimento della salma al Tempio Crematorio. Ambrogina ora si trova presso la Casa Funeraria Galli, dove amici e parenti possono renderle omaggio fino a martedì alle ore 13.30.

In un clima di profonda commozione, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Ambrogina Meles, che lascia il marito Carlo, il fratello Clelio con Enrica, le nipoti Francesca e Paola con Alberto e le pronipoti Martina, Riccardo ed Elena.