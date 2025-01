Morta dopo un tragico schianto, sabato in Basilica i funerali di Jennifer Alcani

L’ultimo saluto della 13enne si terrà domani alle 15.30 in Basilica San Nicolò

La giovane lecchese si è spenta ieri pomeriggio, giovedì, quasi una settimana dopo l’incidente sulla Sp72 ad Abbadia

LECCO – Si terranno domani, sabato 18 gennaio alle ore 15.30 presso la Basilica di San Nicolò i funerali della giovane Jennifer Alcani, scomparsa prematuramente ad appena 13 anni dopo il tragico incidente lungo la Sp72 avvenuto una settimana fa ad Abbadia Lariana.

Jenny, com’era affettuosamente chiamata, si è spenta ieri pomeriggio, giovedì, dopo aver combattuto per sei lunghi giorni in ospedale, dov’era stata ricoverata in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto all’alba di venerdì 10 gennaio. L’auto sulla quale stava viaggiando, insieme a due giovani di 22 e 19 anni, lungo la provinciale ad Abbadia si è schiantata contro un muretto, finendo per fare un testacoda. All’arrivo dei soccorsi Jennifer, che era seduta dietro e nell’impatto ha subito le ferite più gravi, è stata estratta dall’abitacolo in fin di vita. Il conducente, un 22enne, risulta indagato.

Per quasi una settimana la 13enne ha lottato, nel reparto di Neurorianimazione del Manzoni, ma nonostante le cure dei medici ieri pomeriggio è arrivata la notizia peggiore: troppo gravi le ferite riportate, la giovanissima non ce l’ha fatta.

Domani pomeriggio, sabato, familiari e amici potranno tributarle l’ultimo saluto, previsto in Basilica San Nicolò. La camera mortuaria sarà invece allestita presso la Chiesetta di Santa Marta e visitabile dalle ore 10 di domani mattina.