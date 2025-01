Lecco piange la morte della piccola Jennifer di soli 13 anni

Sono in corso gli accertamenti sull’incidente avvenuto all’alba di venerdì scorso sulla SP72, indagato il conducente dell’auto, un 22enne

Da una settimana Jennifer, ricoverata all’ospedaledi Lecco, lottava tra la vita e la morte, oggi la drammatica notizia

LECCO – Avrebbe compiuto 14 anni ad aprile Jennifer, la giovane lecchese che si è spenta oggi pomeriggio all’Ospedale Manzoni di Lecco, dopo quasi una settimana di lotta tra la vita e la morte. Ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Neurorianimazione a causa di un gravissimo trauma cranico riportato nell’incidente avvenuto lo scorso venerdì 10 gennaio, Jennifer non ce l’ha fatta, lasciando un’intera comunità sotto shock.

Era l’alba quando l’auto su cui viaggiava, una BMW guidata da un ragazzo di 22 anni, è uscita di strada lungo la SP72, nel territorio di Abbadia Lariana. La vettura, diretta a Lecco, si è schiantata contro un muretto per poi fare un testacoda. I soccorritori, giunti sul posto, avevano trovato Jennifer incastrata tra le lamiere del veicolo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: estratta dall’auto, è stata trasportata d’urgenza al Manzoni, dove ha combattuto per giorni.

A bordo della BMW c’erano anche il conducente, risultato positivo all’alcol test, e un altro giovane di 19 anni. Entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi poco dopo. La situazione di Jennifer, invece, era drammatica fin dall’inizio. Nonostante gli sforzi del personale medico e le speranze di chi le voleva bene, il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio.

La tragedia ha scosso profondamente Germanedo, il rione di Lecco dove Jennifer viveva con la madre e l’intera città. Quella notte, la giovanissima era uscita di casa all’insaputa della donna, che ha appreso dell’accaduto nel peggiore dei modi.

Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine. Il 22enne alla guida è ora sotto accusa: a suo carico era già stato aperto un fascicolo per lesioni stradali gravi e guida in stato di ebbrezza, ma il decesso di Jennifer aggraverà ulteriormente la sua posizione. Intanto, sui social stanno circolando video che mostrano la folle corsa sulla Statale 36, finita in tragedia.

Jennifer lascia dietro di sé un vuoto incolmabile e il dolore di una comunità che, in queste ore, si stringe attorno alla madre per un lutto che nessuno avrebbe mai voluto vivere.