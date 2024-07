Persona dispersa nel fiume Adda, sospese senza esito le ricerche

L’area scandagliata anche dall’alto con l’elicottero ma nessuna traccia della persona

L’allarme lanciato da alcuni passanti domenica sera che avrebbero udito delle grida femminili provenire dal fiume

LECCO – Sono state sospese dopo la mezzanotte le ricerche di una donna parrebbe dispersa in acqua nel fiume Adda, nel tratto compreso tra il ponte vecchio e il terzo ponte. L’allarme era scattato domenica sera poco dopo le 21.30, lanciato da alcuni passanti che hanno dichiarato di avere sentito delle grida femminili provenire dal lago. In posto i soccorritori hanno trovato anche un monopattino.

Intente la mobilitazione dei mezzi di soccorso: in via Buozzi si sono portati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso con faro da ricerca e la Polizia Locale. Le ricerche si sono protratte per quasi tre ore, via terra e via via lago con l’ausilio di un battello pneumatico dei Vigili del Fuoco, e anche dall’alto con l’elicottero. In posto anche i sommozzatori dei VVF, ma l’esito della vasta ricerca è stato negativo.

In assenza di ulteriori conferme e informazioni, quali una denuncia di scomparsa, le ricerche sono state interrotte.