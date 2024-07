Ricerche in corso per una persona dispersa nel lago

L’allarme poco dopo le 21.30, i soccorsi in via Buozzi

In volo anche l’elicottero ma al momento nessun riscontro

LECCO – Mobilitazione dei soccorsi questa sera, domenica, per cercare una persona sembrerebbe dispersa nelle acque del lago nella zona tra il ponte vecchio e il terzo ponte.

Pochissime, al momento, le informazioni disponibili. In via Buozzi, dietro al Mediaworld, poco dopo le 21.30 si sono radunati i mezzi dei soccorritori: presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’automedica.

In volo anche l’elisoccorso del 118 che ha sorvolato la zona, illuminandola dall’alto senza riscontri, mentre in acqua è scesa in azione la pilotina dei Vigili del Fuoco per scandagliare il tratto.

Al momento le ricerche non hanno dato nessun esito.

Aggiornamenti non appena possibile