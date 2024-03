Pescate. Auto abbandonate, tolleranza zero: tre sequestri

Il sindaco De Capitani contro chi abbandona auto anche in aree private

“Ho chiesto alla Polizia locale di intensificare i controlli, non voglio catorci o rottami sul mio territorio”

PESCATE – Tre autovetture sequestrate e portate via con il carro attrezzi stamattina, lunedì, al parcheggio Pescalina perché su suolo pubblico e senza assicurazione. Ma le auto da rimuovere sono ancora diverse, quattro con assicurazione scaduta e su parcheggio pubblico verranno rimosse nei prossimi giorni e altre tre, “autentici rottami” su parcheggio privato, seguiranno a breve lo stesso destino.

Il sindaco Dante De Capitani dichiara guerra alle auto abbandonate sul territorio: “Anche se sono su aree private devono avere l’assicurazione in regola in base alle nuove normative e quindi tolleranza zero – fa sapere – ho chiesto alla Polizia locale di intensificare i controlli, non voglio catorci o rottami sul mio territorio, o auto potenzialmente pericolose per la pubblica sicurezza”.

“I cittadini – continua – mi segnalano auto di non residenti anche in sosta da mesi, senza revisione e assicurazione, alcuni autentici rottami che tolgono lo spazio alle auto dei residenti e non è questo il paese dove puoi lasciare l’auto perché non vuoi pagare l’assicurazione o perché non vuoi rottamarla. Quindi chi possiede auto prive di assicurazione anche su aree private, o corre a fare il contrassegno oppure si aspetti un salasso da migliaia di euro tra sanzioni, spese di carro attrezzi e diritti di custodia e stazionamento” conclude De Capitani.