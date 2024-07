Polizia Locale a presidio di via Cavour: “Intensificheremo i controlli”

La misura presa dal Comune dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno interessato la zona

La vicesindaco: “La nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini”

LECCO – Presidio intensificato dei vigili urbani tra Piazza Diaz e via Cavour, teatro negli ultimi giorni di nuovi episodi di violenza e degrado che hanno generato allarme nei cittadini e nei commercianti.

Gli ultimi fatti risalgono ai giorni scorsi: lunedì sera verso le 21 la parte alta di via Cavour è stata teatro di una rissa tra un gruppo di giovani, in nottata in centro si erano verificati anche alcuni vandalismi. Una nuova parapiglia era stata poi segnalata martedì sera, nella stessa zona.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, un’auto della Polizia Locale è stata di presidio in Piazza Diaz: “La nostra priorità – ha confermato la vicesindaco Simona Piazza – è garantire la sicurezza dei cittadini e visti gli ultimi fatti è stato deciso di intensificare il presidio per quanto possibile sulla base della disponibilità delle nostre forze. In questi giorni la Polizia Locale, accanto ai tanti altri servizi, svolgerà dunque un controllo ulteriore in quest’area sensibile della città”.

Piazza ha auspicato un raccordo con le altre forze dell’ordine preposte a garantire l’ordine pubblico: “La collaborazione non è mai mancata e siamo certi sarà positiva”.