Traffico in tilt in città, colpa di un incidente sul Terzo Ponte

Traffico paralizzato in città a causa di un sinistro sul ponte Manzoni

LECCO – Serata da incubo sulle strade lecchesi: a causa di un incidente sul Terzo Ponte durante l’orario di punta, la viabilità interna della città ha subito gravi rallentamenti, con lunghe code, principalmente in uscita, e tempi di percorrenza biblici per pochi chilometri.

In campo per gestire la difficile situazione gli agenti di Polizia Locale che hanno presidiato alcuni punti nevralgici della viabilità cittadina, come la rotonda del Caleotto alle Meridiane e quella tra viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci.