Tragico incidente al Forcellino, morto base jumper di 33 anni

Dopo lunghe ricerche il 33enne è stato trovato senza vita nei boschi sotto la zona di lancio

L’allarme era scattato poco dopo le 13, in volo l’elisoccorso

ABBADIA LARIANA – Si sono concluse con esito tragico le ricerche scattate oggi pomeriggio all’ora di pranzo di un base jumper di 33 anni precipitato dalla parete del Forcellino dopo un lancio.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 in codice rosso. In località Pradello, alla base delle pareti, si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. In volo si è alzato l’elicottero del 118 che dall’alto ha perlustrato la base della parete del Forcellino, noto punto di lancio, e il sentiero che risale la Valverde.

Dopo lunghe ricerche il 33enne è stato rinvenuto privo di vita in una zona impervia, nelle aree boschive sottostanti la zona di lancio. Spetterà agli inquirenti fare luce sul tragico incidente: sembrerebbe che la vela non si sia aperta correttamente dopo il lancio.