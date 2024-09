Treni. Seconda mattinata di disagi, altri guasti sulla Milano-Tirano

Problemi tra le stazioni di Cosio Traona e Morbegno, in Valtellina

Si contano ritardi fino a sessanta minuti

LECCO – Non c’è pace per i pendolari della Milano-Tirano. Anche stamattina i viaggiatori stanno facendo i conti con ritardi e variazioni alla circolazione dei treni per guasti sulla linea ferroviaria intercorsi alla stazione di Cosio Traona e un altro avvenuto tra le fermate di Cosio Traona e Morbegno, in Valtellina. Si registrano ritardi fino a 60 minuti e variazioni orarie e di partenza per alcuni convogli.

Per risolvere la criticità è necessario un intervento dei gestori della rete, Rfi.

Ennesima mattinata di passione, dopo che ieri la settimana è cominciata con un guasto tra le stazioni di Ponte in Valtellina e Castione Andevenno, sempre in Valtellina, e sempre sulla tratta che quest’estate è stata chiusa tre mesi per lavori di potenziamento all’infrastruttura (la Colico-Tirano) in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Proprio ieri, lunedì, la direttrice aveva ripreso a funzionare a pieno regime, ma subito si sono presentate criticità, così come stamattina.

Nuovi rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza potranno verificarsi anche nelle prossime settimane. Con la chiusura del cantiere estivo infatti sono previsti ulteriori interventi di potenziamento del servizio sulla Milano-Tirano, con l’obiettivo di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina.