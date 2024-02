Intervento dei Vigili del Fuoco lunedì sera

Per consentire la rimozione la strada (via al Lago) è stata temporaneamente chiusa al traffico

LECCO – Una Aps dal Comando dei Vigili del Fuoco di lecco è intervenuta in serata per la rimozione di una bisarca rimasta bloccata nel sottopasso della stazione di Maggianico.

La via al Lago è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione della bisarca: in posto inviata anche l’autogru dal comando di Sondrio.