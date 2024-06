Malgrate, tentato furto anche a casa del sindaco: “Ho visto il ladro scappare in giardino”

E’ successo mercoledì notte intorno alle due

“Mi sono svegliato per un rumore insistente, sembrava che qualcuno stesse grattando la porta”

MALGRATE – Dopo la raffica di furti in via Ugo Foscolo i ladri hanno tentato di introdursi anche a casa del sindaco Michele Peccati, residente in via Pian Sciresa.

E’ successo la notte tra mercoledì e giovedì scorso: “Ero a letto quando intorno alle due di notte sono stato svegliato da un rumore insistente, sembrava che qualcuno stesse grattando fuori dalla porta – ha raccontato – in un primo momento ho pensato al gatto, poi mi sono alzato per andare a controllare, ho visto che fuori c’era una persona. Ho aperto la porta ma era già scappata attraverso il giardino. Era di spalle, indossava una felpa ed un cappuccio, non sono riuscito a vederlo in volto”.

Controllando la porta di ingresso Peccati ha notato che il ladro aveva già sfilato parte del cilindro della serratura, modus operandi utilizzato anche negli altri appartamenti visitati nelle scorse settimane in via Ugo Foscolo: “Sembra la sua firma” ha commentato amaramente.

Il sindaco ha riportato l’episodio ai Carabinieri: “Ho parlato con il comandante proprio pochi giorni fa in seguito alle ripetute incursioni al Gaggio – ha fatto sapere Peccati – so che sono molto attenti e stanno effettuando controlli aggiuntivi in orario serale. Speriamo che il ladro, o i ladri, desistano”.