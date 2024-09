Maltempo in Centro Italia, impegnati anche Vigili del Fuoco di Lecco e Soccorso Alpino

Pompieri al lavoro nelle Marche, tra le province di Ancona e Macerata

Partiti anche operatori del Cnsas lombardo per dare supporto nelle zone colpite

LECCO – Vigili del Fuoco di Lecco e Soccorso Alpino Lombardo stanno intervenendo per l’emergenza maltempo che si è scatenata in Centro Italia. Già da ieri mattina, mercoledì, pompieri al lavoro nelle Marche, in particolare nelle province di Ancona e Macerata, dove le maggiori criticità si sono riscontrate nei Comuni tra Numana e Porto San Giorgio.

Auto in panne, sottopassi allagati, alberi caduti, smottamenti hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nella frazione di Grotte di Loreto le squadre hanno prestato soccorso ad automobilisti in difficoltà ed evacuato il personale di un locale commerciale della zona.

A operare in queste ore in Emilia-Romagna anche i soccorritori del Cnsas Lombardo (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico). Cinque tecnici sono partiti stanotte dalla nostra regione, con un coordinatore e quattro uomini appartenenti alla squadra forra regionale lombarda per essere di supporto all’emergenza maltempo in corso.

Sono oltre una ventina i soccorritori del Soccorso alpino e speleologico, coordinati dal Cnsas nazionale; le squadre sono state mobilitate dal Dipartimento di Protezione civile. Oltre al Cnsas Lombardo, sono sul posto i servizi regionali Cnsas di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria e Lazio. I soccorritori lombardi si trovano nella zona di Cotignola, Bagnacavallo e Lugo, in provincia di Ravenna, in collaborazione con gli enti e le istituzioni locali.