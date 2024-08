Abbadia Lariana. Rissa tra turisti in spiaggia, intervento dei soccorsi

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 25 agosto

Lite tra due gruppi di turisti che, dalle parole, sono passati alle mani

LECCO – Pomeriggio movimentato quello di ieri, domenica, per l’idroambulanza Opsa Lecco (Operatori polivalenti del salvataggio acquatico) che, dopo aver prestato soccorso a un bambino di soli 2 anni colto da malore, sono stati dirottati ad Abbadia Lariana per una rissa in spiaggia tra due gruppi di turisti.

La chiamata ai soccorsi intorno alle ore 18 a causa di un alterco durante il quale dalle parole si sarebbe presto passati alle mani. Alla base della rissa ci sarebbero futili motivi, ma spetterà alle forze dell’ordine chiarire i contorni dell’episodio.

Oltre all’idroambulanza, è intervenuta anche un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello per prestare le cure del caso a una donna di 61 anni, a una ragazza di 33 anni e a una bambina di 8 anni, anche lei rimasta coinvolta nel litigio. Nessuna di loro ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.