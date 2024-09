Caduta calcinacci in galleria, chiusa la SS36 in direzione Lecco

La chiusura è stata disposta alle 9 circa di questa mattina

AGGIORNAMENTO ORE 11

Con una nota Anas ha fatto sapere che la SS36 direzione sud riaprirà al traffico entro il primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre.

MANDELLO DEL LARIO – E’ stata chiusa la SS36 in direzione Lecco a seguito della caduta di calcinacci nella galleria Somana che si è verificata questa mattina, venerdì (VEDI ARTICOLO), per tutti i mezzi è stata disposta l’uscita obbligatoria a Bellano in direzione Valsassina.

Questo, mentre la SP72 a lago è ancora chiusa al traffico per lavori in corso a seguito di una frana che si è staccata nei giorni scorsi all’altezza della località Malpensata nel comune di Perledo, tratto compreso tra Bellano e Varenna (VEDI ARTICOLO).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Lecco e il personale Anas per manitorare la situazione, valutare le cause e l’entità del danno. Inevitabili i disagi.

Maggiori informazioni non appena possibile.