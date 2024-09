SS36, grossi calcinacci caduti nella galleria Luzzeno in direzione sud

E’ successo questa mattina nella galleria Luzzeno

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per valutare il danno

MANDELLO DEL LARIO – Nella mattinata di oggi, venerdì, dei grossi calcinacci sono caduti dalla galleria Luzzeno lungo la SS36 in direzione Sud. Dalle prime informazioni sembra che solo un furgone sia stato colpito marginalmente e nessuna persona sia stata coinvolta. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per valutare l’entità del danno, le cui cause non sono state ancora determinate.

Queste al momento le informazioni giunte in redazione. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte degli enti preposti per capire l’entità del danno e se la strada verrà chiusa oppure no.

Va ricordato che nel frattempo, la SP72 è ancora chiusa al traffico per lavori in corso a seguito di una frana all’altezza della località Malpensata nel comune di Perledo, tratto compreso tra Bellano e Varenna.

La strada è stata chiusa preventivamente alle ore 9 circa (VEDI ARTICOLO).