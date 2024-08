Frana a Dervio, iniziate le operazioni di messa in sicurezza

Mulattiera chiusa per almeno tre giorni

L’appello ai cittadini: “Rispettate il divieto, durante le operazioni di disgaggio cadranno massi”

DERVIO – Hanno preso il via questa mattina, mercoledì, le operazioni di disgaggio per la frana tra Dervio e Pianezzo caduta ieri lungo la mulattiera. Gli interventi dureranno almeno 3 giorni. “Durante questo periodo – sottolinea il sindaco Stefano Cassinelli – è vietato assolutamente transitare sul sentiero perché le operazioni causano la caduta di massi. Invitiamo quindi tutti ad osservare il divieto e a non superare la transenna”.

“Oggi – aggiunge – i funzionari di Regione Lombardia hanno effettuato un sopralluogo e stabilito che la somma urgenza richiesta dal Comune è corretta. Già predisposto il piano di intervento che prevede la posa di circa 400 metri quadrati di reti per consolidare la parete, mettere in sicurezza le case sottostanti e il sentiero”.