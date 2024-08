Dervio. Frana in via ai Monti, 26 persone isolate

Il distacco è avvenuto questa mattina intorno alle 7

Dopo il sopralluogo del geologo, domani inizieranno le operazioni di disgaggio

DERVIO – Sono 26 le persone che risultato ‘isolate’ in via ai Monti, sopra Dervio, a causa del grosso masso franato questa mattina, martedì 6 agosto, sulla mulattiera, rendendola inagibile.

Il distacco si è verificato intorno alle 7. Il Comune si è subito mosso per un sopralluogo al quale hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il geologo. Non è la prima volta che il sentiero ai Monti viene interessato da fenomeni franosi.

“Al momento – fa sapere il sindaco Stefano Cassinelli – ci sono 26 persone che risultano isolate nelle frazioni Mai, Pianezzo, Vignago, Monte Basso e Pratolungo. Le operazioni di disgaggio inizieranno domani mattina dopo le ultime verifiche geologiche. Ringrazio l’assessore Regionale Massimo Sertori che si è subito messo a disposizione, oltre che i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e la Prefettura”.

E proprio i Vigili del Fuoco hanno inviato due fuoristrada di appoggio al comune che, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino, hanno evacuato alcune delle persone rimaste isolate. L’intervento si è concluso attorno alle 17: alcune persone hanno preferito rimanere in autonomia nelle loro abitazioni in attesa del ripristino del sentiero nei prossimi giorni, alcune sono state accompagnate a valle.