Lierna. Segnalata imbarcazione in difficoltà, ma era un falso allarme

Attivati i Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano intorno alle 13:20 per una “probabile imbarcazione ribaltata”

LIERNA – Allarme sulle acque del Lago di Como, sponda lecchese, nella giornata di oggi, quando intorno alle 13:20 il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato due mezzi nautici, uno da Lecco e uno da Bellano, su richiesta della Guardia Costiera per una segnalazione riguardante una “probabile imbarcazione ribaltata” tra Lierna e Limonta.

Le squadre intervenute sul posto hanno avviato immediatamente accurate griglie di ricerca, scandagliando la zona con estrema attenzione. Dopo diverse ore di controlli, l’ipotesi di una barca in difficoltà è stata esclusa, non rilevando alcun segno di emergenza o imbarcazioni in pericolo. L’intervento si è concluso alle 15:30.