SS36 chiusa dalla notte per uno smottamento all’altezza di Lierna

Uscita obbligatoria ad Abbadia, traffico deviato sulla provinciale

(AGGIORNAMENTO – Strada riaperta intorno a mezzogiorno)

LIERNA – E’ stata chiusa nella notte la statale 36 nel tratto del Lago, in direzione Nord, tra Abbadia e Bellano a seguito di un episodio franoso tra Lierna e Varenna, intorno alle 2.

Al momento resta istituita l’uscita obbligatoria ad Abbadia in attesa degli accertamenti alla sicurezza della strada. Sul posto il personale tecnico per verificare la situazione del versante e quindi se non ci sia rischio di ulteriori smottamenti.

“E’ provvisoriamente chiuso il tratto, dal km 66,610 al km 66,800 in località Lierna in provincia di Lecco, in direzione Svizzera, per consentire la rimozione di materiale franato dai versanti sul piano viabile – è la comunicazione di Anas – Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile”.

Nel frattempo si stanno verificando incolonnamenti per quanti da Lecco viaggiano verso Abbadia.

SEGUE L’ARTICOLO: