Brivio, svaligiato il pullmino dei ragazzi del Cre di Bergamo. Appello per ritrovare gli oggetti rubati

E’ successo sabato scorso. I ragazzi avevano organizzato la gita a conclusione dell’oratorio feriale

Alcuni zaini sono stati trovati grazie alla geolocalizzazione di un Iphone. La speranza è quella di trovare altri oggetti nelle zone intorno

BRIVIO – Erano partiti da Bergamo Alta per andare a fare rafting sull’Adda. Una gita che avrebbe dovuto concludere in bellezza l’oratorio feriale. Ma mentre si divertivano sul fiume, il loro pullmino è stato svaligiato dai ladri. E’ l’incredibile vicenda avvenuta sabato scorso a Brivio che ha visto loro malgrado protagonisti alcuni ragazzi dell’oratorio di Bergamo Alta, derubati di zaino, portafogli, cellulari, chiavi di casa e perfino vestiti. I ragazzi erano partiti da Bergamo accompagnati dai loro coordinatori con un furgoncino e tre macchine. Arrivati a Brivio, hanno parcheggiato in via Marconi per poi raggiungere il fiume per fare rafting. Al loro ritorno il disastro. Il pullmino era stato aperto, probabilmente tramite i finestrini a scorrimento. Tutti gli zaini spariti. E con essi tutto ciò che vi era contenuto, dagli occhiali da sole al portafogli passando per i telefoni e gli oggetti personali.

Denuncia ai carabinieri e ricerca tramite Iphone

Dopo aver fatto la denuncia ai carabinieri, alcuni genitori hanno deciso di dare un’occhiata intorno al parcheggio, seguendo la geolocalizzazione dell’iPhone X di uno dei ragazzi. Sono così arrivati nei pressi di via Dei Pini dove hanno trovato alcuni degli zaini vuoti (o al massimo con dentro i k-way) e il cellulare in questione. La speranza è quella di trovare altri oggetti nelle zone intorno. Da qui l’appello lanciato da un’amica degli animatori: “Sarebbe un meraviglioso atto di umanità se qualcuno passando di lì decidesse di dedicare anche solo un quarto d’ora del suo tempo alle ricerche, dimostrando la vicinanza ai ragazzi che erano partiti carichi di entusiasmo”.