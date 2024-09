E’ morta Gabriella Maggioni, una vita per l’insegnamento e la prevenzione oncologica

Nel 2019 le era stato attribuito l’Ambrogino d’oro

Professoressa al Viganò di Merate, ha fondato nel 1994 la Lilt e nel 2004 Spazio Prevenzione

MERATE – Indimenticata insegnante e attenta promotrice della cultura della prevenzione oncologica. Cordoglio e dolore in tutto il Meratese per la scomparsa di Gabriella Maggioni, 70 anni, volto noto del territorio per l’impegno e la dedizione profusa nelle sue attività.

Nel 2019 l’allora amministrazione comunale, guidata da Massimo Panzeri, le aveva attribuito l’Ambrogino d’oro come “riconoscimento per l’impegno costante e convinto nella diffusione di una cultura di prevenzione oncologica sul nostro territorio e per aver contribuito, con professionalità e dedizione, attraverso decenni di insegnamento, alla formazione di centinaia di ragazzi fondata su solidi valori morali, sempre improntati alla correttezza, al rispetto e all’onestà”.

Docente all’istituto superiore tecnico Viganò, (fu sua l’idea di intitolare all’economista meratese la scuola superiore di via dei Lodovichi), Maggioni fondò nel 1994 la sezione lecchese della Lega Tumori ed è stata fondatrice e presidente di Spazio Prevenzione dal 2004 ad oggi.

Il funerale verrà celebrato lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Vigilio a Calco, paese dove viveva da alcuni anni.