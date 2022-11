Merate, violento impatto tra due auto all’incrocio tra via degli Alpini e via Cernuschi

L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica, poco dopo le 10

Fortunatamente illesi i conducenti di entrambe le vetture

MERATE – Violento scontro questa mattina, domenica, intorno alle 10 tra due auto all’altezza dell’intersezione tra via Degli Alpini e via Fratelli Cernuschi.

All’origine dell’incidente, molto probabilmente, il mancato rispetto della precedenza tra le due auto che sono andate a impattare in maniera molto violenta tra di loro, danneggiando pesantemente entrambe le carrozzerie.

Fortunatamente il sinistro non ha registrato feriti anche se è stato necessario richiedere l’intervento dei vicini Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la strada.

Toccherà ora ai carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.