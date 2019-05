Olgiate, prove di carico sul ponte: chiude per una notte la Briantea

OLGIATE MOLGORA – Prove di carico sul ponte della ferrovia a Olgiate. La Sp 342 verrà chiusa al traffico dalle 23 di venerdì 17 maggio fino alle 5.30 di sabato 18 maggio nel tratto compreso tra la rotonda del Cornello e via stazione a Olgiate. Il provvedimento viabilistico porta la firma di Angelo Valsecchi, dirigente della Provincia di Lecco. Anche il sovrappasso ferroviario di Olgiate Molgora sarà infatti oggetto di indagine e di approfondimento per quello che riguarda la tenuta e la stabilità. Il provvedimento è stato preso da Villa Locatelli all’indomani della tragedia del ponte Morandi di Genova, con la decisione dell’allora presidente Flavio Polano di promuovere un controllo di tutti i manufatti di questo tipo presenti sulle strade provinciali. Le prove che verranno eseguite nella tarda serata di domani, venerdì, a Olgiate, necessitano di posizionare lungo via Risorgimento e via Vittorio Veneto degli automezzi e delle strumentazioni molto ingombranti e tali da non consentire il transito in sicurezza di ulteriori veicoli. Da qui la decisione di Villa Locatelli di effettuare le verifiche in orario notturno quando vi è meno traffico lungo la strada Briantea che collega Como a Bergamo.