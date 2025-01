Oggiono. Cede il controsoffitto di un’aula alle medie, studenti trasferiti

E’ successo ieri mattina, giovedì

Tecnici al lavoro per risolvere il problema, legato ad un’infiltrazione

OGGIONO – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il crollo di un pannello del controsoffitto di un’aula presso le scuole medie di Oggiono che si è verificato ieri mattina, giovedì, costringendo a trasferire gli studenti per poter proseguire le lezioni.

La causa del cedimento sarebbe stata un’infiltrazione dal tetto: “La zona interessata dall’infiltrazione – ha spiegato il sindaco Chiara Narciso – era già stata oggetto di manutenzione lo scorso settembre e chiusa proprio per verificare che gli interventi fossero stati risolutivi. Fino ad oggi non si erano verificati problemi ma la pioggia di questi giorni, pur non essendo particolarmente intensa, ha causato una nuova infiltrazione che si è propagata anche nell’aula al piano terra dove si è verificato il parziale cedimento di un pannello del controsoffitto”.

Dopo il crollo, gli studenti della classe 2^D sono stati trasferiti nell’aula di informatica per poter proseguire le lezioni mentre l’aula interessata dal cedimento e un’altra aula sono state chiuse per effettuare le verifiche del caso. Questa mattina, venerdì, anche i Vigili del Fuoco si sono portati in posto per un sopralluogo.

“Le aule – ha fatto sapere Narciso – rimarranno chiuse fino alla completa risoluzione della problematica. Da parte nostra stiamo seguendo la situazione passo passo per capirne le cause e arrivare più celermente possibile a poter ritrasferire la classe nella propria aula”.