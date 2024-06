Donna investita a Galbiate: è gravissima. Si cerca l’investitore

L’incidente è avvenuto nella frazione di Bartesate poco prima delle 11 di oggi, lunedì. La persona al volante del mezzo non si è fermata

E’ caccia al pirata della strada. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona

GALBIATE – Questa mattina alle 10:52, un grave incidente stradale si è registrato nella frazione Bartesate di Galbiate, precisamente in via Mozzana 7. Una donna di 69 anni è stata investita da un veicolo il cui conducente non si è fermato, scappando.

Secondo le prime informazioni, la dinamica dell’incidente è ancora incerta, ma sembra che la vittima sia stata investita, finendo oltre il guard rail. La donna, trovata in arresto cardiocircolatorio, presentava traumi multipli. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al responsabile dell’investimento che non si è fermato, monitorando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La persona resposabile dell’investimento, per non aggravare la propria posiizone, ha 24 ore di tempo per presentarsi spontaneamente agli organi di polizia.

Sul luogo del drammatico incidente sono immediatamente intervenuti diversi mezzi di soccorso, inclusi un’auto medica, l’ambulanza dei Volontari Soccorso di Calolziocorte, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri e la Polizia Locale. Il personale medico ha iniziato subito le manovre di rianimazione sul posto e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecco, con le procedure di rianimazione ancora in corso.

La situazione della donna è critica. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ovviamente di risalire al pirata della strada. Maggiori informazioni non appena possibile.